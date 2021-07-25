التعليم تحدد مواعيد التخرج للعام الدراسي 2021/2020

2021/07/25 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، مواعيد التخرج للعام الدراسي 2020 – 2021. وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية […]

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