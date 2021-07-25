دخول نحو 127 الف سائح الى اربيل خلال عطلة عيد الاضحى

2021/07/25 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية سياحة اربيل ، عدد السائحين الوافدين الى المحافظة خلال ايام عطلة عيد الاضحى المبارك.

وقالت المديرية في بيان، اليوم السبت: ان 127 الفا و432 سائحا دخلوا محافظة اربيل خلال ايام عطلة عيد الاضحى، مبينة ان الرقم هذا لا يشمل السائحين الوافدين الى اربيل عن طريق مطار اربيل .

وكانت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، قد اعلنت الجمعة، عن عدد السياح الوافدين الى المحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقالت مديرية الاعلام والتسويق في المديرية العامة للسياحة في السليمانية خلال بيان: انه ووفقا لاحصائية اولية فأن نحو 85 الف سائح دخلوا الى محافظة السليمانية بمنسابة عيد الاضحى المبارك.

واضاف البيان، ان الوافدين الى المحافظة اغلبهم من محافظات وسط وجنوب العراق، مبينا ان دخولهم الى السليمانية كان عبر المنافذ البرية والمطار، مؤكدا ان الاحصائية النهائية للوافدين الى السليمانية والى تأريخ الـ 25 من الشهر الحالي ستم نشره خلال الايام المقبلة.

PUKmedia متابعة

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