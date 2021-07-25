رفعت يدها احتفالا.. متسابقة هولندية اعتقدت بالخطأ فوزها بذهبية ركوب الدراجات

2021/07/25 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الدراجة الهولندية أنيميك فان فليوتن ذراعيها في الهواء، ووجهها في لحظة من النشوة والفرح.هذا ما تفعله عندما تعتقد أنك فزت بالميدالية الذهبية الأولمبية - إلا أن فليوتن لم تفعل.

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