التعليم تقرر تحديد مواعيد التخرج للعام الدراسي 2021/2020

2021/07/25 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تحديد تاريخ التاسع عشر من أيلول المقبل موعدا رسميا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول للعام الدراسي 2021/2020 فيما ثبتت الرابع عشر من تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج الناجحين من الدور الثاني، وذلك عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد./انتهى5

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