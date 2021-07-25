2021/07/25 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/ القت شرطة نينوى القبض على تاجر مخدرات جنوب الموصل.وقال مصدر في الشرطة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان الشرطة ألقت القبض على التاجر المختص ببيع حبوب الهلوسة والحبوب المخدرة عندما كان في عجلته الشخصية ومعه كميات كبيرة المخدرات داخل قرية الحود جنوب الموصل"./انتهى

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