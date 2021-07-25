2021/07/25 | 19:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، اليوم الاحد، القاء القبض على أحد المشاركين في عملية التفجير الانتحاري الذي حصل في إحدى أسواق مدينة الصدر ببغداد.وذكر بيان للجهاز، ان “الاجهزة الامنية في الحكومة الاتحادية طلبت المساعدة من حكومة اقليم كردستان بهدف إلقاء القبض على احد المشتركين في تلك الجريمة”، مبينا أنه “لهذا الهدف زودت جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم باسم أحد المطلوبين الذين شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية”.واضاف انه “بعد متابعة فرقنا تم القاء القبض على الشخص المطلوب وتبين ان اسمه الكامل هو (ح ي ع ح) من اهالي الحويجة وهو الآن من قاطني مخيم (حسن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر في إقليم كردستان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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