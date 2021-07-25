2021/07/25 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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خلية أزمة الديوانية تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:50

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