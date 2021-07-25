2021/07/25 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخدت خلية الازمة في الديوانية، اليوم الاحد، قرارات جديدة للحد من مواجهة جائحة كورونا.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم اتخاذ عدة قرارات منها الحد من التجمعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات جديدة لمواجهة كورونا في الديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات جديدة لمواجهة كورونا في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات جديدة لمواجهة كورونا في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).