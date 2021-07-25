التعليم تحدد مواعيد التخرج للعام الدراسي الحالي

2021/07/25 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، مواعيد التخرج للعام الدراسي 2020 – 2021.وذكر بيان للوزارة، تلقته “الغد برس”، أنه “عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ التاسع عشر من أيلول المقبل […]

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