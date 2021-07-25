خطة عراقية لاستثمار 4 آلاف مليون قدم مكعب يومياً من الغاز

2021/07/25 | 19:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة النفط العراقية عن خطتها لاستثمار حقول الغاز بعموم المحافظات وصولاً إلى استثمار 4 آلاف مليون قدم مكعب في اليوم الواحد.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يستثمر أكثر من 50 …

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