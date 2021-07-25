محافظة عراقية تصدر 21 قرارا جديدا بعد ارتفاع اصابات كورونا

2021/07/25 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، الأحد، جملة إجراءات خاصة بالوقاية من جائحة فيروس كورونا بسبب ارتفاع اعداد الإصابات في الموجة الثالثة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، زهير علي الشعلان الخزاعي، في بيان اليوم، (25 تموز 2021)، ان "الاجراءات تضمنت ما يأتي:

1-استحصال الموافقات الرسمية لزيادة منافذ اللقاح بعد التنسيق مع وزارة الصحة على زيادة الحصة المقررة للمحافظة من اللقاحات.

2-فتح منفذ خاص بلقاح منتسبي الأجهزة الأمنية.

3-يشمل اللقاح من يبلغ ١٨ من العمر بموجب بروتوكول منظمة الصحة العالمية.

4- تشكيل فرق امنية وصحية مشتركة تعمل على متابعة التزام المقاهي والمطاعم والمولات والمناطق الترفيهية بإجراءات الوقاية الصحية والتباعد البدني، واغلاق من تثبت مخالفته لمدة ١٤ يوما.

5- توجيه جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بالتسجيل للحصول على اللقاحات ويتحمل مدراء الدوائر والوحدات الإدارية المسؤولية القانونية والادارية في حال عدم الالتزام.

6- تحديد نسبة الدوام بـ٥٠٪ على ان لا يؤثر على سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين.

7- تهيئة الجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة لاستقبال الطلبة في الامتحانات الحضورية، من خلال تعفيرها بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني ومديرية البيئة، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية وضمان التباعد البدني بين الطلبة لضمان سلامتهم.

8- تخصيص دائرة صحة المحافظة منفذا في جامعة القادسية لأساتذة وموظفي وطلبة الجامعة.

9- تهيئ المديرية العامة للتربية في الديوانية، جميع المراكز الامتحانية البالغ عددها ٢٥٧ مركزا امتحانيا لطلبة الثالث المتوسط في عموم المحافظة بجميع وسائل الوقاية والسلامة وضمان التباعد البدني بين الطلبة مع ضرورة ارتداء (كمامتين) للطالب لتقليل فرص الإصابة بينهم وتعفير جميع المراكز وتوفير المياه والكهرباء البديلة، قبل الأول من شهر اب القادم.

10- تجهيز المراكز الامتحانية في جامعة القادسية والمراكز الأخرى لطلبة السادس العلمي قبل الـ٢١/اب/٢٠٢١، بجميع وسائل الوقاية والسلامة وتوفير مياه الشرب والتنسيق مع توزيع كهرباء الديوانية وتوفير مولدات للكهرباء في تلك المراكز لضمان سلامة الطلبة والعمل للحفاظ على صحتهم.

11-تفعيل دور التفتيش في دائرة صحة المحافظة بالتنسيق مع الامن الوطني والمخابرات والاستخبارات والأجهزة الأمنية لمتابعة المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات ومحاسبة المخالفين لعزل المخلفات الطبية عن النفايات.

12-تنفذ أجهزة الدفاع المدني بالتعاون مع مديرية البيئة حملات تعفير للأسواق والأماكن المكتظة في عموم المحافظة.

13- الزام جميع المراجعين والموظفين على ارتداء الكمامات في عموم الدوائر والمؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات خلال اجراء المعاملات، ويتحمل المدراء مسؤولية عدم التزام الموظفين او المراجعين بالقرار.

14- الحد من التجمعات في دور العبادة (المساجد والحسينيات)، وعدم السماح بإقامة مجالس العزاء فيها، ومنع إقامة الاعراس في القاعات، والزام المولات والمطاعم والمراكز الترفيهية والمسابح والمقاهي ومراكز التجميل على التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.

15- دعوة المؤسسات الإعلامية لضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض (كوفيد-19) وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح بلقاحات (كوفيد-19) المتوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق.

16- يمنع منعا باتا نقل السجناء الى المستشفيات ويتم علاجهم داخل المؤسسات الاصلاحية وكذلك منع المواجهات للسجناء للحد من انتشار الوباء.

17- فرض غرامات بحق المخالفين لقرارات خلية الازمة كما ورد في تعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

18- التأكيد على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية الاتحادية.

19-تنفذ جميع القرارات في عموم الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ويتحمل رؤسائها مسؤولية أي تقصير في التنفيذ.

20-تنفيذ مكتب مفوضية حقوق الانسان بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية حملات تثقيفية لحث المواطنين على التسجيل لتلقي اللقاح في منافذ التلقيح.

21- توجيه الدوائر والمؤسسات الحكومية على نشر رابط التسجيل للحصول على اللقاح لضمان انسيابية التلقيح دون تزاحم المواطنين".

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