كردستان توضح تفاصيل القبض على أحد المشاركين بتفجير “سوق الوحيلات” في مدينة الصدر

2021/07/25 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، تفاصيل القبض على أحد المشاركين بتفجير “سوق الوحيلات” في مدينة الصدر. وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في يوم الاثنين، 19 تموز/يوليو، استهدف تفجير انتحاري سوقا في العاصمة العراقية مدينة الصدر، مما أسفر عن مقتل العشرات..طلبت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة …

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