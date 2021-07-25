التعليم تحدد موعد تخرج طلبة العام الدراسي الحالي

2021/07/25 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، 19 أيلول موعد تخرج طلبة العام الدراسي 2021/2020 من الدور الأول.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد حددت وزارة …

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