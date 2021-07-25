آثار الحصار المائي الذي تعرض له العراق (صور)

2021/07/25 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

اظهرت صور خاصة حصلت عليها (بغداد اليوم) اثار الحصار المائي الذي تمارسه دول الجوار بحق العراق والمناطق العربية داخل اراضيها الامر الذي ادى لالحاق ضرر الجفاف بالاهوار المشتركة بين العراق وتلك الدول امتداداً للاراضي العراقية.

وقال الخبير البيئي والمهتم بالاهوار رعد الساعدي لـ(بغداد اليوم) ان "اثار قطع دول الجوار لمصادر المياه عن العراق ألحق ضررا كبيرا بالاهوار المشتركة بين العراق وايران"، مضيفا ان "هذا الضرر شمل الاهوار الموجودة في الاراضي العربية بمناطق عبادان والاهواز فيما يمتد للاهوار المشتركة مع العراق في محافظات ذي قار وميسان".

وتابع الساعدي ان "الثروة الحيوانية تضررت بشكل كبير فهنالك نفوق للجاموس والاسماك والطيور والكائنات التي تعيش في هذه المناطق، يضاف لذلك تضرر الانسان ومصدر عيشه"، محذرًا "من تجاهل الحكومة العراقية باتخاذها خطوات لانهاء هذا الحصار المائي فان الكارثة ستكون اكبر".

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