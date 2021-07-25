مذكرة قبض بحق مسؤول ’رفيع’ في وزارة الصناعة بتهمة الفساد

2021/07/25 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت محكمة التحقق المركزية، في بغداد، اليوم الاحد، مذكرة قبض بحق مدير عام الهيدروليكية في وزارة الصناعة والمعادن، أحمد ريحان دعجيل، بتهمة الفساد.

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