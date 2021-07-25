"السير في الاتجاه الخاطئ".. فاوتشي يحذر من عواقب عدم التطعيم

2021/07/25 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال، أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، الأحد، إن الولايات المتحدة "تسير في الاتجاه الخاطئ" مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بين غير المطعّمين.

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