2021/07/25 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، اعتقال أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر في إقليم كردستان.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بعد متابعة من فرق المديرية تم إلقاء القبض على (ح ي ع ح) من أهالي الحويجة وهو أحد المشاركين في التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة الصدر”، لافتة إلى أنه “تم إرسال المطلوب للحكومة الاتحادية في بغداد”.

وأضافت، أن “المطلوب من سكنة مخيم حسن شام الواقع بين أربيل والموصل ويقع ضمن صلاحية وإشراف وحدود الإقليم”.

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