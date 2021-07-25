الاتحاد الوطني: تحالف كوردستان مكسب مهم

2021/07/25 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، برقية تهنئة الى حركة التغيير بمناسبة الذكرى الـ 12 لتأسيسها، مؤكدا ان تشكيل تحالف كوردستان مكسب مهم لاعادة لتوحيد جميع قوى كوردستان السياسية في بغداد تحت المظلة الكوردستانية الواحدة.

وجاء في برقية التهنئة:

المحترمون/ المنسق العام واعضاء خلية المهام لحركة التغيير

بمناسبة الذكرى الـ 12 لتأسيس حركة التغيير، نبعث احر التهاني لكم، ومن خلالكم نهنئ جميع المناضلين والاعضاء والمؤيدين لكم.

وفي هذه المناسبة، نبحث السلام لروح المغفور له كاك نوشيروان المنسق العام السابق لحركة التغيير، الذي افنى نصف قرن من العمر في النضال من اجل خلاص وتحرير شعب كوردستان.

هذا العام نحتفل بذكرى تأسيس حركة التغيير، في وقت يمر فيه العراق والمنطقة لاوضاع سياسية حساسة، لهذا وكاتحاد وطني كوردستاني، نعتبر الوئام ووحدة الموقف بين القوى والاطراف السياسية في كوردستان ووحدة صف شعبنا، ضرورة تاريخية لهذه المرحلة.

وفي هذه الذكرى، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، فاننا نعتبر تشكيل تحالف كوردستان بين جانبينا، مكسب مهم لتوحيد جميع الاطراف الكوردستانية في بغداد تحت المظلة الكوردستانية الواحدة.

PUKmedia ترجمة

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