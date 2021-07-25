الزراعة الاتحادية تتحرك نحو شراء البيض من كوردستان

2021/07/25 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت لجنة الزراعة والموارد المائية في برلمان كوردستان يوم الاحد، بالتنسيق بين حكومتي الاقليم والاتحادية لتبادل المنتوجات الزراعية والبيض.

وقال البرلماني هيرش حسن عضو اللجنة لـPUKmedia: ان وزارتي الزراعة في اقليم كوردستان وبغداد، اتفقتا سابقا على تبادل المنتوجات الزراعية، موضحا ان الخطوة تعود بالاستفادة على الجانبين.

وكانت وزارة الزراعة الاتحادية قد اعلنت السبت، عن تحركها لاحتواء ازمة توفير بيض الدجاج، لافتة الى انها وضعت آلية عبر الاتفاق مع منتجيه في اقليم كوردستان لشراء منتجاتهم وبيعها في باقي المحافظات.

واضافت: ان هناك وفرة للبيض في اقليم كوردستان، مشيرا الى انه "تم الاتفاق مع المنتجين على وضع آلية فحص بيطري وفحص صحي لمنتجات الاقليم وشرائها من خلال شركة تابعة للوزارة على أن يباع من المنتجين لوزارة الزراعة بسعر 5 آلاف لطبقة البيض ".

وقال البرلماني هيرش حسن: ان فلاحي اقليم كوردستان يستفادون من تسويق منتجاتهم الى محافظات وسط وجنوب العراق، لافتا الى ان اسعار البيض ربما ترتفع لكن بالمحصلة تعود بالفائدة على الجميع والفلاحين خصوصا.

PUKmedia خاص

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