الكهرباء تكشف عن حجم الإنتاج الحالي للطاقة

2021/07/25 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن عزمها إدخال نظام الدورة المركبة إلى المحطات لإضافة طاقات توليدية جديدة، فيما كشفت عن حجم الإنتاج الحالي.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، للوكالة الرسمية، إن “حجم التنسيق عال مع وزارة النفط، المسؤولة عن الخطة الوقودية، لكن ما تنتجه غير كاف ما يدفع نحو استيراد …

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