جمعية نحالي كربلاء التخصصية تشكل هيئة إدارية جديدة

2021/07/25 | 21:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء هذا الاختيار بعد وفاة رئيس مجلس الإدارة السابق (علي عبد الرسول المستوفي).

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