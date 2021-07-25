الزراعة تنفي وجود هلاك للأسماك في بحر النجف: الثروة السمكية بخير

2021/07/25 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة الزراعة، الأحد، وجود هلاك للإسماك في بحر النجف.

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وأكدت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، أن "الثروة السمكية بخير، وهي تحظى برعاية السيد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، من خلال التوجيه بإطلاق الاصبعيات وتعزيز المخزون السمكي، فضلا عن دعم المربين، من خلال حماية المنتج المحلي وتنفيذ خطط منع الاستيراد وتوفير الاعلاف والعلاجات البيطرية".

وعبرت الوزارة عن "استغرابها هذه الحالات المظللة، والغير واقعية والتي يكون الهدف منها التشويش على المنجز الحكومي في القطاع الزراعي، سيما بعد أن تم قطع اشواطاَ مهمة على طريق توفير الأمن الغذائي للبلاد وخدمة الاقتصاد الوطني".

وقالت إن "هذه الأخبار العارية عن الصحة تستهداف المنتج المحلي والذي يشكل القوت الحقيقي للمواطن، فيما يتوجب من الجمهور الكريم اخذ الاخبار من مصادرها الحقيقية،وان أبواب الوزارة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والمراجعين الكرام".

وأشارت الى أنه "قام فريق متخصص من مديرية زراعة النجف الاشرف باستطلاع لبحر النجف الاشرف"، مبيناَ أن "لا وجود لمثل هذه الحالات، بل إن الوزارة ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، بتواصل دائم مع جميع المحافظات، وثروتنا السمكية بخير".

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