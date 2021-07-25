الولايات المتحدة تتبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاح كورونا للمغرب

2021/07/25 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرعت الولايات المتحدة الأميركية للمغرب بأكثر من 300 ألف جرعة من من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن برنامج " كوفاكس"، المبادرة العالمية التي تهدف لتوزيع اللقاح على الدول التي تحتاج المساعدة في مواجهة الوباء.

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