الزراعة العراقية: استئناف 6 آلاف مشروع بمختلف المجالات بعد منع الاستيراد

2021/07/25 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عن استئناف أكثر من 6000 مشروع بمختلف المجالات نتيجة منع الاستيراد.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك خطة لدعم المنتج المحلي ليتمكن من النمو …

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