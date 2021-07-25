توب 5: مقابلة عاهل الأردن مع CNN.. ومظاهرات تونس وذهبيتها في أولمبياد طوكيو

2021/07/25 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تعليق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على مدى ارتباط السعودية بـ"فتنة الأردن" خلال مقابلته مع شبكة CNN، ومظاهرات تونس، واشتباكات عنيفة بفرنسا بسبب التطعيم الإلزامي، وإحراز تونس ذهبية سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو، وصولا إلى خسارة مصر أمام الأرجنتين..وجملة عصام الشوالي لرمضان صبحي تثير تفاعلا..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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