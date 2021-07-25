نقيب الفنانين: 400 مسرحي سيشاركون بمهرجان العراق الوطني

2021/07/25 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأكد نقيب الفنانين رئيس مهرجان العراق الوطني للمسرح جبار جودي، اليوم الأحد، أن أربعمائة مسرحي على طول خارطة العراق سيشاركون في المهرجان الذي يقام بمبادرة من الهيئة العربية للمسرح، فيما أكد مشاركة 18 عرض خلاله.وقال جودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المهرجان يهدف الى تنشيط المهرجانات المحلية ودعمها عربيا"، لافتا إلى "أنه يقامبمبادرة من الهيئة العربية للمسرح بموجب اتفاقية معها والعراق تاسع دولة عربية تبرم هكذا اتفاقية للتعاون".وأضاف، أن "مهرجان العراق الوطني للمسرح، يضم ثمانية عشر عرضا مسرحيا، منها عشرة عروض ضمن المسابقة الرسمية وثمانية عروض موازية، تعزز بجلسات نقدية يومية وندوة رئيسة بعنوان "المسرح والمدينة".وأوضح، أن "الجلسات تتناول مفاهيم مسرحية متعددة، في ست ندوات، بالاضافة الى دراسات عن العروض، فضلاً عن إقامة معرض تشكيلي نوعي للمخرج المسرحي صلاح القصب وافتتاح مسرح النقابة الجديد ونصب تشرين للفنان فاضل وتوت".ولفت إلى أن "نقابة الفنانين أصدرت أربعة كتب، وستقيم لها حفلات توقيع خلال المهرجان".وأكد أن "اهمية المهرجان تكمن في جمع شمل المسرحيين العراقيين من الشمال الى الجنوب، بواقع أربعمائة شخصية، وبرعاية من رئيس الجمهورية برهم صالح".وأشار إلى أن "المهرجان سيشهد توزيع جوائز مالية قيمة لأفضل عرض متكامل وافضل ممثل وافضل ممثلة وافضل مخرج"، مشيرا الى أن "المشاركين بتمويل مهرجان العراق الوطني للمسرح هم رئاسة الجمهورية والهيئة العربية للمسرح وهيئة الاعلام والاتصالات والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية".

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