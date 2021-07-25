ثلاث مدن عراقية بين الاعلى حرارة عالمياً

2021/07/25 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدرت 3 مدن عراقية، مدن العالم الأكثر حراً.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “محافظة ميسان ومطار البصرة ومدينة علي الغربي كانت في صدارة الترتيب العالمي بأعلى درجة حرارة مسجلة في الظل ظهر يوم الاحد بدرجة بلغت 50.6 درجة مئوية”.وأضاف “أما باقي مدن البلاد فسجلت أغلبها درجات خمسينية اومقاربة لها”.

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