سومو تحدد آلية اختيار الشركات العالمية المشترية للنفط الخام

2021/07/25 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصت شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، اليوم الأحد، مجموع إيرادات وصادرات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي، وفيما كشفت عن إيرادات نفط الإقليم المصدر بشكل مباشر، حددت آلية اختيار […]

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