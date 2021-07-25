التحالف الدولي يشيد بعملية اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر

2021/07/25 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي بجهود القوات الأمنية في اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر في بغداد.

وقال العقيد واين ماروتو في تغريدة على تويتر: نشيد بجهود شركائنا في القوات الأمنية العراقية وملاحقتها لعناصر داعش المسؤولة عن تفجير مدينة الصدر في بغداد.

واكد مارتو، التزام التحالف الدولي بتطبيق العدالة بحق المسؤولين عن قتل المدنيين الأبرياء وتعطيل السلام في المنطقة.

PUKmedia وكالات

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