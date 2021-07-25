اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 192 الف حالة

2021/07/25 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 214006 حالة اصابة، 63668 في اربيل و69604 في السليمانية، و76826 في دهوك و3908 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 192351 حالة، 55948 في اربيل و61303 في السليمانية و71435 في دهوك و3665 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4689 حالة، 1266 منها في اربيل و2138 في السليمانية و1129 في دهوك، و156 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 16966 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6454 في اربيل و6163 في السليمانية و4262 في دهوك و87 في حلبجة.

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