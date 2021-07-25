ملك الأردن يكشف تعرض بلاده للهجوم بطائرات دون طيار إيرانية الصنع

2021/07/25 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تعرض المملكة للهجوم من قبل طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

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