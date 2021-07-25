مفوضية الانتخابات تصدر بيانا بشأن نهاية مدة عضوية مجلس المفوضين

2021/07/25 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، بيانا بشأن نهاية مدة عضوية مجلس المفوضين، مبينة ان انتهاء عمل مجلس المفوضين الحالي ليس من شأنه احداث أيّ فراغ تشريعي أو مؤسساتي.وذكرت في بيان […]

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