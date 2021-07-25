النقل تُعلن عن قرب توأمة الموانئ العراقية مع نظيرتيها المصرية والأردنية

2021/07/25 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجكشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن قرب توأمة الموانئ العراقية مع نظيرتيها المصرية والأردنية، فيما أشارت إلى تفاصيل عقد بناء باخرتين وأسباب توقفه.وقال وزير النقل ناصر حسين بندر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شركة النقل البحري هي شركة تمويل ذاتي تمتلك مجموعة من البواخر، وهناك اتفاقيات سيتم توقيعها بعد أن عقدت القمة الثلاثية ما بين العراق ومصر والاردن"، مبينا أن "هناك تواصلا بين الأكاديمية البحرية الأردنية والمصرية مع معهد التدريب في الموانئ العراقية، والذي سينتج عنه قريبا توأمة لنقل الخبرات وتطوير الشهادة التي تصدر من الموانئ العراقية للبحارة". وبشأن عقد بناء باخرتين لأغراض متعددة والذي سعت له الوزارة في وقت سابق، أكد بندر أن "هذا العقد وقع في زمن وزير النقل السابق هادي العامري عام 2013، وبقيمة بلغت 286 مليون دينار، والذي يتضمن شراء 8 بواخر"، لافتا الى أن "العقد توقف في زمن وزير النقل السابق باقر جبر لوجود مشكلة بين الوزارة والجهة المستثمرة".وتابع "حاولنا التعامل مع هذه الجهة المستثمرة باعادة بناء باخرتين من مبالغنا الخاصة مقابل التنازل عن بنود العقد"، موضحا أن "المباحثات تلكأت لأننا طالبنا بأن يكون الحديد اوكرانيا بحسب بنود العقد، إلا أن الجهة المستثمرة رفضت ذلك".

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