المقدادية تقلص الدوام الرسمي بنسبة 50 بالمئة جراء تزايد إصابات كورونا

2021/07/25 | 21:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت ثاني اكبر مدن محافظة ديالى، الاحد، تقليص الدوام الرسمي في جميع دوائرها الرسمية بسبب اصابات كورونا.وذكر بيان مقتضب لقائممقام قضاء المقدادية، عدي الخدران، انه “نتيجة تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا تقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر قضاء الخالص بنسبة ٥٠%”.وضاف، ان “هذا القرار يكون ساري المفعول ابتداءً من يوم غد الاثنين (26 […]

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