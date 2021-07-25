النقل توضح تفاصيل “عقد” بناء باخرتين وأسباب توقفه

2021/07/25 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن قرب توأمة الموانئ العراقية مع نظيرتيها المصرية والأردنية، فيما أشارت إلى تفاصيل عقد بناء باخرتين وأسباب توقفه.وقال وزير النقل ناصر حسين بندر للوكالة الرسمية، […]

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