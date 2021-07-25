الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى لندن

2021/07/25 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، أنها استأنفت رحلاتها المباشرة من بغداد والسليمانية إلى لندن.

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وبين مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، إن "اولى الرحلات المجدولة انطلقت اليوم الأحد الموافق 25 تموز استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بعد استكمال كافة الأجراءات الاصولية".

وأضاف المدير أنه "سيتم تسير رحلة واحدة اسبوعياً كمرحلة اولى على أمل زيادة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة"، مجدداً دعوته للمسافرين الكرام الراغبين بالسفر على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى العاصمة البرطانية لندن "الإلتزام بمتطلبات السفر من العراق الى المملكة المتحدة وبالعكس".

وأصدرت سلطة الطيران المدني، الاحد، قرارا بالزام المسافرين بتلقي لقاح كورونا.

ووفقا لوثيقة، حصل عليها "ناس"، (25 تموز 2021)، فإنه "حسب توجيهات مجلس الوزراء تقرر الزام جميع المسافرين الى خارج العراق بابراز الشهادة الدولية للتقليح بلقاح كوفيد 19، ابتداءً من شهر تشرين الاول".

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، نائل سعد عبد الهادي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، أنه "استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/6/8 ، تقرر إلزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 وابتداءً من 2021/10/1 ، إضافة إلى متطلبات الدولة المراد السفر إليها".

وأضاف "يستثنى من ذلك القرار من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وإلزامهم بجلب فحص pcr سالب يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا عند سفره".

وبين أن "ذلك التوجيه سيكون ملزما لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد لغرض إبلاغ جميع مسافريها".

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