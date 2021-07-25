العراق يستأنف رحلاته الجوية المباشرة الى لندن

2021/07/25 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاحد، عن عودة استئناف الرحلات المباشرة للطائر الأخضر من بغداد والسليمانية الى قطاع لندن.

وبين مدير عام الشركة، كفاح حسن، في بيان صحفي، ان” اولى الرحلات المجدولة انطلقت اليوم الأحد بعد استكمال كافة الأجراءات الاصولية”.

واضاف ” سيتم تسير رحلة واحدة اسبوعياً كمرحلة اولى على أمل زيادة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة”.

وجدد حسن، دعوته للمسافرين الراغبين بالسفر على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية للعاصمة البرطانية لندن الى” الإلتزام بمتطلبات السفر من العراق الى المملكة المتحدة وبالعكس”.

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