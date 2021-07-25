2021/07/25 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني احبطت قوة امنية، اليوم الاحد، عملية لتهريب النفط الخام شمال البصرة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد ورود معلومات عن وجود عملية لتهريب النفط الخام على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط عملية لتهريب النفط الخام شمال البصرة المركز الخبري الوطني.

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