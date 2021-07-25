هل خسرت أمريكا الحرب في سوريا لصالح روسيا وإيران؟.. ملك الأردن يعلق لـCNN

2021/07/25 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن النظام السوري "باق"، في سياق رده على سؤال لمذيع CNN فريد زكريا حول إذا ما كانت أمريكا قد خسرت الحرب في سوريا لصالح روسيا وإيران.في وقت حذّر ملك الأردن من أن لبنان يعتبر على مشارف كارثة إنسانية، وأن استمرار معاناة السوريين قد تؤدي إلى مواجهة المملكة موجة لجوء جديدة.

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