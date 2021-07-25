لأول مرة في التاريخ.. ولادة قمر جديد

2021/07/25 | 22:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رصد علماء فلكيون، ولأول مرة ظاهرة ولادة قمر جديد حول أحد الكواكب المشابهة لكوكب المشتري، في مشهد قد يقدم للعلماء نظرة ثاقبة حول تشكل الكواكب المبكرة.وأشار علماء الفلك في جامعة “غرونوبل” الفرنسية، إلى رصد دائرة مغبرة تحيط بكتلة غازية عملاقة على بعد 370 سنة ضوئية عن الأرض، تتضمن ظهور قمر جديد.وتشكل القمر […]

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