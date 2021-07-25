وزير: توأمة الموانئ العراقية مع نظيرتيها المصرية والأردنية.. قريبًا

2021/07/25 | 22:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن قرب توأمة الموانئ العراقية مع نظيرتيها المصرية والأردنية.وقال وزير النقل ناصر حسين بندر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شركة النقل البحري هي شركة تمويل ذاتي تمتلك مجموعة من البواخر، وهناك اتفاقيات …

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