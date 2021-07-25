التعليم تعلن مواعيد التخرج لطلاب العام الدراسي 2020 - 2021

2021/07/25 | 22:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأحد، مواعيد التخرج لطلاب الجامعات للعام الدراسيّ 2020 - 2021.

وذكرت الوزارة في بيان، 25 تموز/يوليو، أنّ "موعد تخرج الطلبة الناحجين في الدور الأول، هو التاسع عشر من أيلول/سبتمبر".

وأضاف البيان، أنّ "موعد تخرج طلبة الدور الثاني هو الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر".

وأكّد البيان، أنّ "المواعيد حددت عملاً بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد".

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