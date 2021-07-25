محاكم دبي تطلق خدمة

2021/07/25 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت محاكم دبي خدمة "الكاتب العدل الذكي والإلكتروني" كجزء من خدمات ومبادرات معنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي.

وتقول المحاكم إن هذه الخدمة الجديدة "تحقق سهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن الخدمة الجديدة "تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة لتلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم".

وأكد القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي أن الخدمة الجديدة تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها.

وأوضح السبوسي آلية عمل الخدمة عبر "التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات ودفع الرسوم والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الفيديو والتوقيع إلكترونيا واستلام الوثيقة المصدقة عبر الإيميل".

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