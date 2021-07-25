العراق‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬حاجته‭ ‬لقوات‭ ‬أمريكية‭ ‬قتالية‭ ‬والكاظمي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬للقاء‭ ‬بايدن

2021/07/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غضب‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬ناشطة‭ ‬معروفة‭ ‬مقتولا‭ ‬ البصرة‭ – ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بحاجة‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬القتالية‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬ وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬بحاجة‭ ‬لوجود‭ ‬أي‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬قتالية‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ […]

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