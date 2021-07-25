2021/07/25 | 22:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غضب في البصرة بعد العثور على ابن ناشطة معروفة مقتولا البصرة – بغداد- عبدالحسين غزال أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن العراق لم يعد بحاجة بعد الآن إلى القوات الأميركية القتالية لمحاربة تنظيم داعش. وقال الكاظمي في تصريحات صحافية الأحد، إن بلاده لم تعد بحاجة لوجود أي قوات أجنبية قتالية على أراضيها، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد عدم حاجته لقوات أمريكية قتالية والكاظمي في واشنطن للقاء بايدن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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