تجحفل الامريكان مع الحشد والشرطة الاتحادية

2021/07/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬طرف‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬آخر،‭ ‬او‭ ‬الطرفان‭ ‬متفقان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يضحكا‭ ‬على‭ ‬بعضهما،‭ ‬لكي‭ ‬تبدو‭ ‬الصورة‭ ‬جميلة‭ ‬ومقبولة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬العراقية‭ ‬الامريكية‭.‬العراق‭ ‬يؤكد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬الامريكان‭ ‬سوى‭ ‬الدعم‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬والمعلومات‭ ‬والتدريب‭ ‬وليس‭ ‬القوات‭ ‬القتالية‭.‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬المعارك‭ […]

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