انهاء الاستقطاع الاجباري من رواتب موظفي إقليم كردستان العراق

2021/07/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬امس‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬الاستقطاع‭ ‬او‭ ‬الادخار‭ ‬الاجباري‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ساريا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وبنسب‭ ‬مئوية‭ ‬مختلفة‭ ‬ما‭ ‬ارهق‭ ‬السكان‭ .‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬ ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬النظام‭ ‬بسبب‭ ‬الازمة‭ ‬المالية‭ […]

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