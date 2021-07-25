العاهل الأردني: تعرضنا إلى هجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع

2021/07/25 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تعرض بلاده إلى هجوم من قبل طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

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وقال العاهل الأردني، في مقابلة مع شبكة CNN، وتابعها "ناس" (25 تموز 2021): "مع الأسف، تعرض الأردن للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كان علينا التعامل معها".

تصريحات الملك عبدالله الثاني عن حدوث هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع هي الأولى من نوعها، بينما لم يوضح توقيت حدوث ذلك والجهات المحتمل تورطها في إطلاق الطائرات.

وأشار الملك إلى أن "التكنولوجيا الباليستية شهدت تطورًا ملحوظًا، ضاربًا المثل بأثرها على القواعد الأمريكية في العراق وتلك الموجهة إلى السعودية من اليمن، وإلى إسرائيل من خلال سوريا ولبنان".

وأضاف: "وإذا انحرف أحد الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل عن مساره، فإنها تصل إلى الأردن، لذا فإن لدينا هذه التخوفات، وقد ارتفع عدد الاشتباكات المسلحة على حدودنا إلى ما كان عليه في خضم الحرب على داعش تقريبا.



ومع الأسف، تعرض الأردن للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كان علينا التعامل معها".

وقال إن "برنامج إيران النووي يؤثر على إسرائيل كما يؤثر على الخليج العربي"، وأن "هناك تخوفات مشروعة في منطقتنا، إزاء الكثير من القضايا، التي آمل أن تتمكن الولايات المتحدة من مناقشتها مع إيران".

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