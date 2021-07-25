ماكينزي: سنواصل الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية

2021/07/25 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، الأحد ، إن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية التي تواجه هجومًا من حركة طالبان المتمردة في الوقت الذي سحبت فيه القوات الأميركية والقوات الدولية الأخرى قواتها في أفغانستان.

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