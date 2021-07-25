2021/07/25 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بناءً على مقترح مدير الانتخابات الاتحادية في ألمانيا، أقرّت اللجنة البرلمانية لشؤون الانتخابات في 8 تموز الجاري، عدم السماح للحزب الشيوعي الألماني بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة في أيلول المقبل.



وبهذا يفقد الشيوعيون الالمان شرعيتهم كحزب سياسي.



ويستند القرار إلى حجة ان الشيوعي الألماني تأخر في تقديم التقارير الخاصة بأنشطته منذ عام 2014.رد الحزبورد الحزب الشيوعي الألماني ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على أساس تفسير خاطئ ومستند إلى المصالح الضيقة / حرمان الشيوعي الألماني من المشاركة في الانتخابات - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على أساس تفسير خاطئ ومستند إلى المصالح الضيقة / حرمان الشيوعي الألماني من المشاركة في الانتخابات - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).