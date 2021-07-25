روسيا والسد الأثيوبي: عودة المسألة الأوربية في شكلها الديني - حاتم الجوهرى

2021/07/25 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى بالأمس 24 يوليو وبفارق يوم واحد تقريبا خرجت تصريحات من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتناول مسيحي الشرق الأوسط، وخرج بيان رسمي من وزارة الخارجية الروسية يتناول أزمة "السد الأثيوبي"! وربما قد تبدو تصريحات الوزير سيرغي بعيدة في ظاهرها عن بيان وزارته فيما يخص السد الأثيوبي.لكن الصلة بينهما أعقد وأعمق مما يتخيل البعد، وتشي بأن هناك تحولا خطيرا يجري في الكواليس تجاه المنطقة العربية، وأنه إذا لم ......





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